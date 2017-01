Frieda Hodel ist verlobt :  «Ich sagte sofort ja!»

Liebes-News zum Jahresanfang: Ex-Bachelorette Frieda Hodel ist verlobt! Ganz romantisch machte ihr Fabio Zerzuben (34) in Zermatt einen Heiratsantrag – dort, wo sie sich im vergangenen Jahr kennen- und lieben lernten. Auf einem Gletscher stellte der Walliser Tourismusexperte seiner Liebsten einen Tag vor Silvester die Frage aller Fragen. «Ich war völlig überwältigt, überrascht, hatte Freudentränen in den Augen. Ich sagte sofort ja!», sagt sie zu BLICK.

An ihrem Finger glitzert nun ein edler Cartier-Ring. Mit ihren Fans teilt sie ein Foto davon bei Facebook, schreibt stolz dazu: «Zermatt war vom ersten Tag an, an dem wir uns trafen, magisch. Und so soll es auch magisch bleiben, für immer und ewig!» Ein Termin für die Hochzeit steht noch nicht fest, sagt sie zu BLICK. Auch wo die Trauung stattfinden wird, weiss das Paar noch nicht. «Wir geniessen erst mal die Verlobung.»

«Jetzt lerne ich Walliserdeutsch!»

Hodel, die als Health- und Lifestyle-Coach in Zürich tätig ist, wird vorerst nicht nach Visp zu ihrem Schatz ziehen. Die frisch Verlobten wollen zunächst weiterhin eine Fernbeziehung führen und pendeln. Aber: «Jetzt lerne ich Walliserdeutsch!», sagt Hodel lachend. Und wie sieht es mit der Familienplanung aus? Schwanger sei sie noch nicht, verrät sie. «Alles zu seiner Zeit!» (meg/kad)