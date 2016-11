Fotograf schuldig gesprochen :  Basler Botox-Boy ist kein Gauner

Denis Clyde (22) ist in Basel durch sein Kosmetikunternehmen und sein schrilles Auftreten bekannt wie ein bunter Hund. Nun hat der Jungunternehmer, der sich für SRF schon Hyaluronsäure spritzen liess, einen Rechtsstreit mit einem Fotografen gewonnen.

Jetzt wurde M.E.* wegen übler Nachrede schuldig gesprochen und zu einer Busse von 400 Franken verurteilt. Dies bestätigt die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft BLICK. Zudem muss der Fotograf die Urteilsgebühr von 200 Franken und die übrigen Verfahrenskosten von 400 Franken tragen.

Streit um Fotografenbilder

«Ich bin erleichtert», sagt Clyde, der eine eigene Nagellack-Kollektion hat, zu BLICK. «Er hat mich als Hochstapler und Gauner beschimpft. Die ganze Geschichte hat mich sehr belastet.»

Alles begann mit einem Shooting im Februar 2015. Der Fotograf lichtete Clyde ab, die Bilder hätten 500 Franken kosten sollen. Clyde zahlte 200 Franken an, fand die Bilder aber nicht gut und teilte dies dem Fotografen mit. Dieser habe sich laut Clyde daraufhin nicht mehr bei ihm gemeldet. M.E. sagte damals BLICK jedoch: «Ich habe Denis Clyde mehrfach an die ausstehende Zahlung erinnert.»

Denis Clyde erstattete Anzeige

Die Sache beschäftigte den Fotografen so sehr, dass er seinem Ärger im vergangenen August auf seiner Facebook-Seite Luft machte und über Clyde herzog. Das wollte der Jungunternehmer nicht auf sich sitzen lassen und erstattete Anzeige. Laut dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, der BLICK vorliegt, hiess es in den Facebook-Beiträgen:

«Kurz gesagt, ist er ein Hochstapler und Gauner.» Und: «Leute wie Denis, welche andere schamlos bescheissen und übervorteilen, sind eine echte Gefahr für ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft.» Schliesslich schreibt M.E.: «Arbeitet nicht für ihn, und wenn, dann gegen Vorkasse. Ihr dürft diesen Beitrag gerne verbreiten.»

«In überwiegender Beleidigungsabsicht gehandelt»

Laut dem Urteil «äusserte sich der Beschuldigte ehrverletzend über den Privatkläger.» Seine Worte hätten zudem den Ruf des Privatklägers und dessen Wertschätzung als ehrbaren Menschen herabgesetzt. Der Fotograf habe «in überwiegender Beleidigungsabsicht gehandelt».

Obwohl der Fall nun abgeschlossen ist, fürchtet sich Clyde. «Ich habe Schiss, dass ich ihm begegne.» Trotzdem steht er zu seiner Entscheidung, Anzeige zu erstatten: «Wenn man nicht fair behandelt wird, dann darf man sich nicht alles gefallen lassen.»

* Name der Redaktion bekannt