Florian Ast will die neue Fasnacht werden :  «Es ist mein Traum, den ‹Samschtig-Jass› zu moderieren!»

Von der Konzertbühne an den Jasstisch! Wird Florian Ast (41) schon bald der neue Herzbube im Land? Der Mundartsänger möchte unheimlich gern die neue Monika Fasnacht (52) werden, wie er BLICK gesteht: «Seit meiner Kindheit bin ich ‹Samschtig-Jass›-Fan. Ich erinnere mich gerne an Jürg Randegger und die Einlagen des Cabaret Rotstift. Vielleicht verwirklicht sich jetzt mein Traum, die Sendung zu moderieren, bevor ich 50 bin. Hiermit bewerbe ich mich um die Nachfolge von Monika Fasnacht», erklärt der Sänger. Die Bewerbung von Flöru Ast als neuer TV-Jasser will das SRF nicht kommentieren. Wer Fasnachts Platz am Differenzler-Tisch übernimmt, bleibt weiterhin offen.

Kilchsperger hat samstags keine Zeit zum Jassen

Beim «Donnschtig-Jass» wurde Fasnacht vor fünf Jahren von Roman Kilchsperger (46) abgelöst. Folgerichtig wäre er auch Favorit für die Samstagsausgabe. Doch der Moderator winkt ab, er mag nicht auch noch am Wochenende die Jasskarten mischen: «Samstags gehe ich zum Fussball. Da habe ich keine Zeit zum Jassen.»

Wie BLICK berichtet, muss Monika Fasnacht nach 18 Jahren ihren Job als TV-Jasserin der Nation abgeben. Laut Rolf Tschäppät (56), Bereichsleiter Comedy und Quiz bei SRF, habe der Entscheid nichts mit ihrem Alter zu tun, die Sendung werde überarbeitet. «Es ist wichtig, auch bewährte Sendungen immer wieder zu hinterfragen, allenfalls weiterzuentwickeln oder anzupassen», begründet Tschäppät das Aus der Jass-Päpstin.

Ast hat Differenzler-Qualitäten

Also Bühne frei – oder besser: Jass-Tisch frei für Florian Ast! Ein Mundartsänger als neuer TV-Jasser der Nation – keine schlechte Wahl. Flöru hat seine Differenzler-Qualitäten immerhin schon mehrfach als Gast im «Donnschtig-Jass» und «Samschtig-Jass» unter Beweis gestellt. (brc/mst)