Fiese Pneu-Attacke auf den Porsche von Irina Beller (44) :  «Wer hasst mich bloss so?»

Nur wer sie genau beobachtet, weiss, an welchen zwei Nachmittagen der Woche sich Luxus-Königin Irina Beller (44) im Zürcher Hotel Dolder Grand mit Massagen verwöhnen lässt. «Mein Auto stelle ich immer auf den gleichen Platz im Parkhaus, ganz hinten», sagt sie.

Mit dem Platten durch die Innenstadt

Während die Buchautorin vor wenigen Tagen wieder ihr Verwöhnprogramm genoss, machte sich jemand an einem Pneu ihres 260'000 Franken teuren Porsches Panamera zu schaffen. Und verursachte dabei einen Schaden, den die Frau von Baulöwe Walter Beller (67) erst gar nicht bemerkte. «Als ich Richtung Innenstadt fuhr, sah ich, dass mir Fussgänger Zeichen gaben. Doch ich dachte, es seinen Fans, die mir zuwinken», erzählt sie.

Als dann aber der Boardcomputer Alarm schlug, bekam sie Angst: «Ich verstand die Welt nicht mehr und wurde so nervös, dass ich fast einen Unfall verursacht habe.» Als sie in der Nähe des Paradeplatzes anhielt und den etwa zehn Zentimeter langen Schnitt im rechten Vorderreifen sah, habe sie begonnen zu weinen und zu schreien.

Trotz Überwachung kein Alarm

«Das ist ganz klar eine Attacke gegen mich. Wer hasst mich bloss so?», rätselt Beller. Gatte Walter habe sie dann beruhigt und den Abschleppdienst geholt. Pikant: Im Dolder Grand, welches das Parkhaus per Video überwacht, hat man davon nichts mitbekommen. «Natürlich wäre es dem Hotel lieber, ich würde den Zwischenfall verschweigen, doch so bin ich nicht. Und zum Glück sind alle sehr kooperativ. Sie wollen den Fall genauso aufklären wie ich.»

«Das traue ich nur einem Mann zu»

Irina Beller hat bei der Zürcher Stadtpolizei eine Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. «Ich hoffe, dass ich die Bänder sichten kann. Vielleicht erkenne ich den Mann, der mich fast in einen Unfall getrieben und mir den Tag versaut hat.» Dass es eine Frau gewesen sein könnte, schliesst sie aus. «In so einen harten Pneu einen so klaren Schnitt zu machen, braucht extrem viel Kraft. Das traue ich nur einem Mann zu.»