Exklusive Video-Premiere von «Stay with Me» :  Gotthard tanzen mit sexy Schlossgespenstern

Frack und Zylinder statt T-Shirt und Lederhose! Zum 25-Jahr-Jubiläum haben sich Gotthard so richtig schön herausgeputzt. Die Tessiner Rocker drehen auf Schloss Weissenstein in Bayern das aufwendigste Musikvideo ihrer Karriere. «Es ist wahnsinnig beeindruckend, in dieser Barockkulisse zu filmen», sagt Sänger Nic Maeder (46). Zumal hier auch schon riesige Hollywood-Produktionen wie «Die drei Musketiere» entstanden sind.

Im Video wird Maeder von zwei sexy Schlossgespenstern umgarnt. Der Vier-Minuten-Clip zur Power-Ballade «Stay With Me» ist die Ankündigung des Mitte Januar erscheinenden 13. Albums von Gotthard. Die CD trägt den Titel «Silver» und tönt eingängiger, aber auch vielfältiger als die letzten Veröffentlichungen. «Wir haben unseren Fokus wieder verstärkt auf Melodien gerichtet», sagt Gitarrist Leo Leoni (50).

In den vergangenen 25 Jahren haben Gotthard mehr als drei Millionen Alben verkauft. Tourneen führten sie von Japan bis Südamerika. Auch in den nächsten Wochen sind sie häufig unterwegs: Die Musiker reisen für Promo-Termine quer durch Europa. «Wir sind sehr stolz auf unser Jubiläum», sagt Leo Leoni. «Da ist es nur logisch, dass wir uns zur Feier des Anlasses auch mal in Schale werfen», ergänzt Nic Maeder lachend.