Xenia Tchoumitcheva fährt freihändig Auto: Tessiner Polizei ermittelt

Auf ihren Social Media-Kanälen beschenkt Bloggerin und Ex-Vize-Miss Xenia Tchoumitcheva (29) ihre Fans täglich mit schönen Fotos und persönlichen Videos. Ihre Posts sind der Renner auf Facebook (knapp fünf Millionen Fans), auf Instagram 920'000 Follower) und Snapchat. Jetzt aber wird ihr genau diese Plattform zum Verhängnis. Denn ein neues Video dürfte nun die Tessiner Polizei beschäftigen. Anfangs Woche filmte sich die Tessinerin auf Snapchat beim Autofahren durch Lugano.

Zu sehen: Xenia hat eine Hand am Lenkrad, mit der anderen filmt sie sich selbst. Immer wieder schaut sie im Video, das nur wenige Sekunden dauert, in die Kamera - und nimmt schliesslich ihre Hand vom Steuer, um in die Kamera zu winken. Bloss: Einhändiges Autofahren ist verboten, das Handy zu bedienen, erst recht. Das dürfte nicht nur teuer werden, sondern sogar mit einem Ausweisentzug bestraft werden.

Busse oder Freiheitsstrafe

«Telefonieren am Steuer oder das Bedienen von Kommunikationssystemen und Informationssystemen kann je nach Fall zu einem Entzug des Führerausweises, hohen Bussen oder auch zu eine Freiheitsstrafe führen», heisst es der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU). Der Social Media-Dienst warnt selbst: «Bitte nicht während des Autofahrens snappen!»

Xenia scheint sich der Gefahr gar nicht bewusst zu sein. «Oh mein Gott, was hab ich mir dabei nur gedacht?», sagt sie auf Anfrage von BLICK verlegen. Denn das Auto war nicht einmal ihres, sondern das eines Hotels, in dem sie übernachtete. Jetzt gelobt sie Besserung im Strassenverkehr. «Ich werde so was nie mehr machen.» Bei der Polizei dürfte diese Ausrede nicht helfen.