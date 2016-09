Ex-Miss wird CD-Covergirl – und verrät, wie sie so sexy bleibt :  Nadine gibt den Ton an!

Die Krone als Miss Schweiz trug sie vor rund 14 Jahren. Doch heute ist Nadine Vinzens (33) so sexy wie nie zuvor! Das gefällt besonders den Amerikanern. Seit 2006 lebt die Bündnerin in Los Angeles, arbeitet fleissig an ihrer Schauspielkarriere und ist auch als Model immer gefragter. Mit über 30 hat Nadine Vinzens die Jugendlichkeit abgelegt – jetzt ist sie als Frau selbstbewusst und aufregend. Aufgefallen ist dies auch dem US-Underground-Star Keith Chagall (52).

«Ich war einfach ganz mich selbst»

Der Folkmusiker hat Nadine Vinzens zu seiner neuen Muse erkoren und sie aus mehr als 200 Frauen für das Cover seiner neuen CD «Sail on Betsy Ross» ausgewählt. «In den USA ist Chagall eine Riesennummer, er spielte schon mit Keith Richards von den Stones», schwärmt Vinzens. Und wie hat sie ihn von sich überzeugt? «Ich war einfach ganz mich selbst», sagt sie lachend.

Yoga und so viel Sex wie möglich

Bald wird sie an seiner Seite im Magazin «Rolling Stone» zu sehen sein. Und im Oktober wird die Ex-Miss zum Star seines neuen Videoclips. «Mein Part ist sehr sexy», verspricht Na­dine Vinzens und verrät das Geheimnis ihrer Figur. Knack-Po: 60-mal in die Knie gehen, wieder aufstehen und wieder runter. Straffe Oberschenkel: Täglich mit Oliven- oder Kokosöl einreiben. Pralle Oberweite: Push-up – wirkt Wunder! Glattes Décolleté: Creme mit Goldschimmer einreiben. Volle Lippen: Push-up-Lippenstift. Wohlbefinden: Yoga und so viel Sex wie möglich, in einer Beziehung sicher täglich. Und sonst flirten und alles tun, was man mag.