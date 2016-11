Ex-Coiffeuse wird Erotikstar :  Busen-Céline hat einen neuen Job

Ihre Stelle als Coiffeuse hat sie vor wenigen Wochen verloren. Jetzt hat Busen-Céline (21) vom «Bachelor» einen neuen Job: Die Zürcherin wird Erotikstar! An der diesjährigen Erotikmesse Extasia in Basel (2.-4- Dezember) leitet die pralle Brünette einen Sextalk und gibt eine Autogrammstunde. Fast so wie in ihren berühmten Youtube-Videos, in denen sie über «Sex mit Fans», «Sperma auf den Lippen» oder «Pornos» spricht. Dabei beteuerte Céline doch eben noch im TV, dass sie privat «nicht so behindert» sei wie ihren Schmuddel-Videos. Was ihr in der Kuppelshow «Der Bachelor» nicht mal Rosenkavalier Janosch Nietlispach (28) abkaufte, widerlegt sie nun selbst.

Busen-Céline muss sich aber gleich am ersten Arbeitstag beweisen. Denn an der Erotikmesse erhält sie Silikon-Konkurrenz von Bert Wollersheims Ex Sophia Wollersheim (29) und Micaela Schäfer (33). So oder so: Als Erotikstar macht Céline mehr Kasse als als Coiffeuse. Ihre Gage bewegt sich laut Veranstalter «im dreistelligen Bereich». (meg)