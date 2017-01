Eröffnung Samsung Hall :  Gölä heizt ein

Sie verbrachte ihren Abend mit der Musik von Gölä (48) und Bligg (40) – aber für einmal ohne Stress (39). «Ich freue mich auch mal auf schweizerdeutsche Songs», sagte Topmodel Ronja Furrer (25). Ihr Freund sei daheim im Studio am Arbeiten. «Sonst sind wir aber, so oft es geht, zusammen unterwegs», stellte die Solothurnerin klar. Eben ist das Paar aus den Ferien in Brasilien heimgekehrt.

5000 Gäste

Ronja Furrer gehörte zu den prominenten Gästen an der Eröffnung der Samsung Hall in Dübendorf ZH, 5000 Gäste jubelten den Mundart-Stars zu. Die neue Event-Halle bietet Künstlern Platz, denen das Hallenstadion zu gross, aber die Maag-Halle zu klein ist.

«Genau eine solches Konzert­lokal in dieser Grössenordnung hat es in der Schweiz noch gebraucht», sagte Freddy Burger (71), der langjährige Manager und Wegbegleiter von Entertainer Udo Jürgens (†80).

Auch Linda Fäh (29) ist begeistert von der modernen Halle: «Einmal hier auf der Bühne stehen, das ist ein Traum für mich», schwärmte die Schlagersängerin aus der Ostschweiz. Sie freute sich besonders auf Büezer-Rocker Gölä. «Ich habe ihn noch nie live gesehen. Jetzt ist es echt Zeit dafür.»

«Als Kind war ich auch ein hässliches Entlein»

Angetan hat es ihr besonders sein Song «Schwan». Denn man kann es kaum glauben: «Als Kind war ich auch ein hässliches Entlein», sagt die Miss Schweiz von 2009 und lacht.