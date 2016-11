Erkälteter Gegner sagt Kickbox-Weltmeister-Comeback gegen den Bachelor ab :  «Er hat Angst vor Janosch»

21 Frauen kämpfen im TV um sein Herz. Gegen ihn will aber keiner so schnell in den Ring steigen. Bachelor Janosch Nietlispach (28) feiert nach einem halben Jahr Verletzungspause am 26. November sein Kickobox-Comeback im Berner Wankdorf. Jetzt hat sein Gegner Petar Majstorovic (41) den Kampf überraschend abgesagt. «Ich muss leider krankheitsbedingt den Kampf absagen», schreibt der Kroate auf seiner Facebook-Seite. Gegenüber BLICK erklärt er: «Erst konnte ich wegen einer Rückenverletzung zwei Wochen nicht trainieren, jetzt liege ich mit Grippe und Erkältung im Bett.»

µEine Grippe ist doch kein Grund, einen Kampf abzusagen»

Darüber kann der Bachelor nur lachen. «Das ist nur ein Vorwand», sagt Janosch zu BLICK. «Eine Grippe ist doch kein Grund, einen Kampf abzusagen.» Der vierfache Kickbox-Weltmeister aus Zug ist seit zwei Wochen selbst erneut verletzt, trainiert aber eisern weiter. Seine linke Bizeps-Sehne ist angerissen und muss regelmässig mit Kortison gespritzt werden. Vor wenigen Tagen kam eine schmerzhafte Augengrippe dazu, die seine Augen verkleben lässt und dadurch die Sicht enorm einschränkt. Der Arzt verordnete Janosch Trainingspause, doch er trainiert unter Medikamenten weiter. «Petars Absage ist respektlos», sagt Nietlispach, und fügt hämisch an: «Von solch einem grossen Kämpfer hätte ich mehr erwartet.»

«Ich hätte ihn richtig vermöbelt»

Auch der Veranstalter des Kampfes im Berner Wankdorf, Nebi Ademi (38), schüttelt den Kopf. Er ist überzeugt, dass nicht die Grippe der Grund für die Absage ist. «Petar hat Angst vor Janosch», sagt Ademi zu BLICK. «Er hat das Gefühl, keine Chance gegen ihn zu haben und will einfach nicht verlieren.» Den Bachelor bezeichnet er als «zweiten Andy Hug der Schweiz».

Majstorovic sieht das ganz anders. «Ich bin die Champions League, Janosch die zweite Liga. Gegen ihn hätte ich nicht nur gewonnen, ich hätte ihn richtig vermöbelt», prahlt er. Und verspricht: «Den Kampf können wir gern im Frühling nachholen.» Janosch kontert: «Wenn er dann nicht absagt, weil er den Zeh verstaucht hat.»