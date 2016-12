Er hats geschafft! :  Marc Amacher steht bei «The Voice» im Final

Der Berner Blues-Musiker Marc Amacher (32) steht bei der deutschen Castingshow «The Voice of Germany» im Finale. Gestern Abend gegen 23 Uhr kam aus, dass er sich mit dem Song «T.N.T.» in die Herzen der Zuschauer, und somit in die Finalsendung sang.

Als letzter der zwölf Kandidaten stand Amacher auf der Bühne – nicht nur deshalb weil die beiden Titelverteidiger Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier grosse Hoffnung in den 32-Jährigen setzen.

Aus dem weltweit bekannten Song machte Amacher seine eigene, bluesige Version. Wie die «Berner Zeitung» schreibt, galt Amacher bereits seit Anfang der Show als Favorit. Vor der gestrigen Halbfinal-Sendung seien 14 Prozent von gut 6000 Teilnehmern einer Online-Umfrage auf der Webseite der TV-Show der Meinung gewesen, Amacher schaffe es ins Finale.

Die anderen beiden Kandidaten des Teams Fanta kamen zusammen auf nur halb so viele Stimmen wie Amacher.

Im Finale trifft der Berner Oberländer auf Tay Schmedtmann, Robin Resch, und Boris Alexander Stein. Der Sieger der diesjährigen Staffel steht dann nächsten Sonntag fest. (stj)