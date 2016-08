«Don't You Need Somebody» mit Linda Fäh, Kristina Bazan, Dominique Rinderknecht :  Jetzt wird der Sommerhit eingeschweizert

Produzent RedOne (44) ist für Hits von Mega-Stars wie Lady Gaga (30), Nicki Minaj (33) oder U2 verantwortlich. Für einen Clip seines Sommer-Hits «Don't You Need Somebody» spannt der schwedische Grammy-Gewinner jetzt mit Schweizer Prominenten zusammen! Neunzehn Stars aus Entertainment, Sport und Kultur feiern den sommerlichen Song im Lipsync-Video.

So beschert der Song Ex-Miss Schweiz Dominique Rinderknecht (27) Spass hinter dem Steuer, während sich Schlangenfrau Nina Burri (39) kunstvoll dazu verbiegt, Linda Fäh (28) am See tanzt und Luxus-Bloggerin Kristina Bazan (22) das Lied im Hotelzimmer performt.

Vorgemacht haben die coole Clip-Idee internationale Stars wie Popstar Jennifer Lopez (47), Promi-Blogger Perez Hilton (38) oder Fussball-Star Cristiano Ronaldo (31), die im Originalvideo zum Song mitwirkten. (kad)