Dominique Rinderknecht: Schwuler Freund gratuliert zum Lesben-Glück

Applaus für die offenherzige Dominique Rinderknecht (27): It-Boy Reto Hanselmann (35) freut sich, dass die Ex-Miss ihre Gefühle für eine Frau nicht versteckt. «Man sieht ihr im Moment an, dass sie glücklich ist», sagt der Unternehmer. «Und das gönne ich ihr von Herzen.»



Hanselmann hatte Rinderknecht nach ihrer Trennung von Freund Goek Gürsoy (35) in seinem Acht-Zimmer-Haus mit Blick auf den Zürichsee aufgenommen. Er ist selber bekennender Homosexueller und mit dem deutschen Immobilieninvestor Torsten (47) verheiratet, der meistens in Monaco wohnt.

Sexuell «open minded»

Gestern berichtete BLICK, dass Dominique Rinderknecht offenbar frisch verliebt ist. Die Miss Schweiz 2013 und das androgyne Topmodel Tamy Glauser (31) sollen ein Paar sein. Die beiden wurden knutschend in Zürcher Clubs beobachtet. «Dominique und Tamy wirkten sehr verliebt, haben auch ständig Händchen gehalten», sagte ein Bekannter der Blondine.



Auch andere haben die beiden schon beim Turteln gesehen. Bei ihm zu Hause seien die beiden Beautys noch nie aufgekreuzt, sagt Hanselmann. «Aber wenn es stimmt, dass Dominique mit ihr zusammen ist, wünsche ich ihr viel Glück», sagt er. Hanselmann kennt seine WG-Partnerin schon seit Jahren, damals studierte sie noch. «Heute ist das alles ganz normal geworden. Man ist sexuell ‹open minded›. Das Leben ist so spannend», freut sich Hanselmann.