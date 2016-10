Dominique Rinderknecht nach ihrem Liebes-Outing mit Tamy Glauser :  «Sieht man nicht, wie glücklich wir sind?»

Sie wirkt so fröhlich und unbeschwert wie lange nicht. Dominique Rinderknecht (27) macht aus ihrer neuen Liebe zu Tamy Glauser (31) kein Geheimnis mehr. «Sieht man nicht, wie glücklich wir sind?», fragte die schöne Blondine gestern Abend strahlend, als sie zur Party der 100 wichtigsten Zürcherinnen in The Studio erschien.

Nur Stunden zuvor hatten die Ex-Miss-Schweiz und das Berner Topmodel in einer öffentlichen Videobotschaft bestätigt, worüber BLICK schon vor einer Woche berichtet hatte: dass sie sehr viel mehr füreinander empfinden als bloss freundschaftliche Gefühle. «Es ist auf jeden Fall so, dass wir es bitzeli verliebt sind», schwärmte Rinderknecht im Video. Wohin dies führen werde, sei noch nicht ganz klar. «Wir haben das für uns noch gar nicht definiert», ergänzte Glauser im Video geheimnisvoll lächelnd. «Wir wollen uns zuerst kennenlernen und schauen, wo das Ganze hinführt.» Offenbar ist bei Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser alles noch ganz frisch.

Die Miss Schweiz 2013 hat sich erst im September von ihrem Freund Goek Gürsoy (36) getrennt. Sechs Jahre lang waren sie ein Paar. Darüber, ob Tamy Glauser der Grund für das überraschende Liebes-Aus mit Goek gewesen ist, schweigt Rinderknecht. Und auch Gürsoy will sich diesbezüglich nicht äussern. Tatsache ist aber, dass sich die beiden Frauen schon seit Wochen durchs Zürcher Nacht­leben knutschen.

«Sie haben keine Anstalten gemacht, ihre heisse Zuneigung füreinander geheim zu halten», erinnert sich ein Bekannter. «Sie haben ständig Händchen ge­halten.»

Dass sich eine Frau wie Dominique plötzlich in eine andere Frau verliebt, ist laut Paar­therapeut Klaus Heer (72) nicht ungewöhnlich: «Solche Veränderungen können geschehen, wenn jemand lebendig und offen ist. Gefühle lassen sich nun mal nicht unterdrücken.»

An Popularität dürfte Dominique Rinderknecht wegen ihrer Liebesbeziehung mit einer Frau nicht einbüssen, im Gegenteil! Sie und Tamy Glauser sind offenbar überall mit offenen Armen empfangen worden. «Wir haben uns total gefreut über die vielen und schönen Reaktionen», sagt Rinderknecht.