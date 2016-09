Dominique Rinderknecht lebt nach Liebes-Aus bescheiden in einer WG

Ex-Miss Schweiz Dominique Rinderknecht (27) lebt mit einem neuen Mann zusammen! Gemeint ist aber keine neue Liebe, sondern ein neues WG-Gspänli: It-Boy Reto Hanselmann. Nach der Trennung von Freund Goek Gürsoy (35) musste die Ex-Miss ihre Koffer in Erlenbach ZH packen. Drei Jahre lebte Dominique mit dem Unternehmer in der 100 m2 grossen Vierzimmerwohnung zusammen, die 3'950 Franken pro Monat kostet und dem Star-Coiffeur Valentino (55) gehört. Exklusive Marmorböden, Bodenheizung, Luxusbadewanne und eine 100 Quadratmeter grosse Terrasse mit direkter Seesicht.





Aber auch in Zukunft muss die blonde Zürcherin nicht auf Luxus dieser Art verzichten. Die Ex-Miss hat nämlich Unterschlupf bei ihrem guten Freund Hanselmann gefunden. Das erzählt die 27-Jährige in einem Interview mit «Glanz und Gloria»: «Ich habe auch vorher schon oft bei Reto übernachtet und jetzt wohne ich einfach mal ein bisschen bei ihm.» Befreundet sind Rinderknecht und der schwule Partyveranstalter übrigens schon lange, haben bereits das Openair-Zelt zusammen geteilt und viele Parties gefeiert. Man darf also gespannt sein, welche Sausen Frisch-Single Rinderknecht in ihrer Glamour-WG noch steigen lässt.

Single und glücklich

Für die Zürcherin ist es übrigens nicht das erste Mal, dass sie in einer Wohngemeinschaft lebt. Bevor sie mit Ex-Freund Goek in die gemeinsame Wohnung zog, lebte die 27-Jährige in einer eher bescheidenen WG in Zürich-Altstetten.



Ihr neues Luxus-WG-Zimmer teilt sich Rinderknecht vorläufig noch nicht. Auf die Frage nach einem neuen Mann in ihrem Leben, antwortet die Ex-Miss mit einem klaren «Nein». Es gehe ihr als Single aber gut, wirklich. Was Hanselmanns Mann, der Deutsche Immobilieninvestor Torsten (47) zu seiner neuen Mitbewohnerin meint, ist nicht bekannt.