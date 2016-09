DJ Antoine nimmt Sie mit hinter die Bühne des Mega-Konzerts :  Welcome to Energy Air!

Er kam, spielte und siegte! DJ Antoine (41) war der Abräumer des diesjährigen Energy-Air-Openairs im Berner Stade de Suisse. 40 000 Fans jubeln dem Basler Beau zu, als er am Samstag kurz nach 20 Uhr sein Hit-Feuerwerk zündet. Und das tobende Stadion mit House-Knallern wie «Welcome to St. Tropez», «Ma Chérie» und «Holiday» beschallt.

Im Publikum sind auch Sohn Sebastian (16), Mutter Marie Therese (71) und Freundin Laura Zurbriggen (21) – alle sichtlich beeindruckt von der Euphorie, die ihr Liebster bei den Zuschauern entfacht. 80'000 Hände strecken sich Antoine entgegen, als er die neue Single «Dancing in the Headlights» als Zugabe spielt. «Das ist ja unglaublich», sagt Marie Therese stolz.

Ihr Sohn kam für den Auftritt am Energy Air extra aus Barcelona angereist. «Wir sehen uns leider nicht mehr so oft, wie mir lieb wäre», sagt die Mutter. «Dafür ist das Wiedersehen jedes Mal umso herzlicher.» An­toines Junior Sebastian bekommt den Papa öfter zu Gesicht, begleitet ihn sogar regelmässig an Auftritte, genauso wie Antoines Freundin Laura.

Noch in derselben Nacht musste An­toine für einen weiteren Auftritt nach Bregenz (A) reisen. Doch der Abend im Stade de Suisse bleibt unvergessen. «Bern hat gebebt, die Stimmung war fantastisch», sagt Antoine nach seinem halbstündigen Set. «Ich habe an einem Festival selten eine so tolle Atmosphäre erlebt.» Begeistert ergänzt er: «Genau für solche Momente lebe ich!»