Divertimento zeigen ihre neuen Lacher :  Fertig ausgeruht!

Sie sind die Superhelden der Schweizer Comedy-Szene: In nur einer halben Stunde haben Divertimento in diesem Frühjahr die 60'000 Tickets für ihre neue Tournee verkauft. Was nach einem grossen Privileg klingt, löst aber auch Riesendruck aus.

Kann das Duo nach seiner freiwilligen Schaffenspause den Erwartungen des Publikums gerecht werden? Können Divertimento nach einer fast zweijährigen Auszeit an die Erfolge anknüpfen? Oder gingen die beiden mit ihrer Abwesenheit ein zu grosses Risiko ein?

Kurz vor den ersten Auftritten mit ihrem neuen Programm «Sabbatical» litten Manu Burkart (38) und Jonny Fischer (36) deswegen unter Lampenfieber. «Auch gestandene Komiker haben Nervenflattern», gesteht Burkart.

Es ist diese Offenheit, welche die Co­medians so beliebt macht. Nach einem Dutzend Auftritten in kleinen Theatern sind sie bereit für die grosse Bühne heute Abend im Zürcher Kongresshaus. «Wir haben wieder Vertrauen gewonnen und freuen uns auf jede Pointe und unsere neuen Figuren», so Burkart. Einige davon stellen sie nun für BLICK vor.