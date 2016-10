Die Neue von Boogie-Woogie-Star Nico Brina (47) ist halb so alt wie er :  Der schnellste Liebhaber der Welt

Das ging aber blitzschnell! Der Thuner Nico Brina (47) wollte sich nach einem Auftritt Ende des letzten Jahres an der Bar einen Drink genehmigen. Da traf er die Konzertbesucherin Corinne Wenger (24). «Es war ein Magic Moment», schwärmt Brina noch Monate später.

Der gemäss Guinnessbuch schnellste Boogie-Woogie-Pianist der Welt fackelte nicht lange und lud Corinne zu einem romantischen Weekend nach Interlaken BE ein. Drei Tage später lagen sie sich in den Armen. Grosse Verführungskunst benötigte der Klavierkünstler nicht: «Ich sah Nico auf der Bühne zum ersten Mal in meinem Leben und dachte: Wow, was für ein Mann!», verrät die Praxisassistentin aus Schwarzenburg BE, die bereits während des Konzerts nicht nur Augen hatte für dessen schnelle Finger. «Ich war sofort unsterblich verliebt in Nico», so Corinne.

Am Altersunterschied stört sie sich nicht – auch wenn ihr Liebster beinahe doppelt so viele Jahre auf dem Buckel hat wie sie. «Nico ist besser drauf als viele Zwanzigjährige», betont sie. Dem ersten romantischen Wochenende liessen die beiden Frischverliebten unterdessen viele weitere folgen, auch in der Stadt der Liebe, in Paris. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt seit kurzem auch auf der Bühne. Corinne tritt bei den Nico-Brina-Konzerten als Sängerin auf, und sie ist auch auf der aktuellen CD «25 Hours / 8 Days a Week» dabei.

Zusammen mit ihrem Nico ist sie im Duett «Love and Rock ’n’ Roll» zu hören. Ein treffender Titel für das Liebespaar, bei dem alles zu stimmen scheint. «Auch meine zehnjährige Tochter Lena hat sich mit Corinne sofort bestens verstanden», freut sich Brina. Läuten schon bald die Hochzeitsglocken? «Bei unserer Liebe ist alles möglich», sagt Mister Boogie-Woogie ohne mit den Augen zu zwinkern.