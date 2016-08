Die Miss, ein Prinz und das unmoralische Angebot :  «Der Prinz wollte mich für eine Nacht»

Alles, was du noch nicht von mir weisst», kündigt Christa Rigozzi (33) so verheissungsvoll wie selbstbewusst auf einer der ersten Seiten von «Selfissimo» an. Und die schöne Tessinerin hält, was sie verspricht: Auf 160 Seiten ihres ersten Buches plaudert die erfolgreichste Miss Schweiz aller Zeiten aus dem Nähkästchen, schildert die zehn turbulenten Jahre seit dem Missen-Titel. Ein ganzes Kapitel widmet sie ihren fünf aufdringlichsten Verehrern. Einer davon ist ein italienischer Prinz:

«Ein echter Prinz, der mit mir an einem Event war. An der Hotelbar legte er seinen Zimmerschlüssel auf die Theke und verabschiedete sich mit dem Versprechen, dass er in seinem Zimmer auf mich warte. Ich liess den Zimmerschlüssel auf der Theke liegen – aber vielleicht hat jemand anderer die Gelegenheit genutzt und ist heute Prinzessin.»

Nebst dem Prinzen versuchten auch ein Sportler und ein Schmusesänger Christa und ihr Herz mindestens für eine Nacht zu gewinnen:

«Ein legendärer Velorennfahrer aus Italien, den ich an der WM in Lugano kennengelernt hatte. Weil ich nicht auf ihn abfuhr, behielt ich meine Handynummer für mich. Aber er fand sie selber heraus und strampelte sich einen Monat lang damit ab, mich mit Nachrichten und SMS zu einem Date zu bewegen. Aber ans Ziel kam er nie!»

«Ein prominenter Schmusesänger aus Italien, den ich nach seinem Konzert treffen durfte. Kaum war ich auf dem Heimweg, rief er mich aufs Handy an und lud mich ein, ihn in seinem Hotelzimmer zu besuchen. Doch es gab keine Zugabe!»

Ich bin wirklich treu

Auch andere liessen nichts unversucht, sich der Miss zu nähern. Mit Namen outen will sie die Herren aber nicht, da ist sie ganz lady-like. «Es ist erstaunlich, was hormontrunkene Männer anstellen, wenn sie eine Frau wollen», sagt Rigozzi amüsiert und wundert sich: «Abgesehen davon, dass sie alle vergeben waren. Das war und bin ich auch. Wohl mit dem Unterschied, dass ich wirklich treu bin.»

Bekanntlich ist Christa mit ihrer Jugendliebe Giovanni «Gio» Marchese (38) zusammen. Seit bald sechs Jahren sind sie bereits verheiratet. «Gio war und ist mein einziger Mann», so Christa.

Rigozzi schreibt aber nicht nur über ihre Verehrer. Auch die schöne Beziehung zu ihren Eltern ist ein Thema, ebenso ihr karitatives Engagement, für das sie sich mit Herzblut einsetzt. Sie erzählt gern von den schönen Seiten im Leben einer Celebrity: «Wenn der Pilot mich im Flugzeug einlädt, die Landung im Cockpit zu erleben.» Aber es gibt auch anstrengende Momente: «Wenn die Rezeptionistin im Hotel so einen guten Job machen will, dass sie mich ständig anruft, um mich zu fragen, ob ich etwas brauche – und mich damit am Samstagmorgen zweimal weckt.»

Christa Rigozzi ist nicht nur prominent und als Moderatorin und Unternehmerin erfolgreich, sie hat auch Kriminologie und Kommunikationswissenschaft studiert und nimmt bei politischen Themen wie der zweiten Gotthardröhre kein Blatt vor den Mund.

Viele lieben sie für ihre Ehrlichkeit und Echtheit. Und sie mag das – ausser, wenn ihr jemand seinen Schlüssel auf die Theke der Hotelbar legt.