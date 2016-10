Die harten Kerle vom Bauernkalender 2017 :  Christian hat die grössten Glocken

Im neuen Bauernkalender zeigen 13 Männer, was sie haben. Dass sie durchaus gerne die Mistgabel gegen eine Hantel austauschen wird einem klar, wenn man die durchtrainierten Körper der jungen Herren sieht. Einen Bierbauch sucht man bei den (Amateur-)Models vergebens.

Viele der Models standen das erste Mal vor der Kamera. Mit Landwirtschaft haben einige davon aber nicht all zu viel am Hut. So findet man unter den Herren auch einen Maschinenbautechniker, einen Zaunmonteur oder einen Juristen. Denn für eine Teilnahme muss man nicht unbedingt Landwirt sein. Eine enge Beziehung zum Landleben reicht vollkommen aus. (bnr)