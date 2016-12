Die beste Freundin schnappte ihr Janosch weg :  Jetzt mal ehrlich, Vesna ...

Traute Dreisamkeit beim «Bachelor» – ganz ohne Eifersucht und Neid. Gestern Abend vergab 3+-Junggeselle Janosch Nietlispach (28) seine letzte Rose an die Zürcher Sachbearbeiterin Kristina (22). Während sie im siebten Himmel schwebt, guckt ihre beste Freundin Vesna (24) in die Röhre. Blöd: Beide Frauen hatten dem Bachelor vor laufenden Kameras ihre Liebe gestanden.

Von Eifersucht will Verliererin Vesna aber nichts wissen. «Mir geht es super, obwohl ich keine Rose bekommen habe. Acht von neun Rosen ist doch auch nicht schlecht», witzelt sie gut gelaunt. Und schwärmt: «Dass wir uns zu dritt so gut verstehen, ist das Schönste, was es gibt.»

«Unsere Freundschaft funktioniert»

Sie verstehe zwar, dass für viele nicht nachvollziehbar sei, wie locker sie mit der Situation umgehe. «Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da skeptisch reagieren», sagt sie. Und säuselt: «Aber ich verstehe nicht wieso. Unsere Freundschaft funktioniert wirklich.»

Mit Kristina und Janosch gehe sie denn auch regelmässig in den Ausgang und amüsiere sich prächtig. Da hat Kristina wahrlich die beste Freundin gefunden.