Die Berner Schlangenfrau posiert für einen eigenen Kalender :  Jetzt kann jeder Nina Burri an die Wand nageln

Premiere für Nina Burri (39): Erstmals hat sich die Berner Kontorsionistin für einen eigenen Kalender in Szene gesetzt. Mit ihren ästhetischen Bildern wird sie das kommende Jahr verschönern. Anlass, nun einen Kalender zu drucken, sind gleich drei Jubi­läen im kommenden Jahr: «Ich werde 40, stehe seit 30 Jahren auf der Bühne und zehn Jahre davon als Schlangenfrau», so Burri. Ausserdem komme sie so einem schon lange geäusserten Wunsch ihrer Fans aus der Schweiz und den USA nach.

Viel nackte Haut

Nun gibts also die Bilder von Burri für jedermann zum An-die-Wand-Nageln. Und die frühere Balletttänzerin geizt nicht mit ihren Reizen. Manche Bilder sind sehr erotisch und Burri posiert gar splitterfasernackt. «Ich habe kein Problem damit, viel Haut zu zeigen. Ich bin mit meinem Körper im Einklang – und ich denke, das kommt auch bei den Nacktfotos gut rüber.» Ablehnen würde sie Shootings, die nur auf Nacktheit basieren. «Das wäre mir zu plump und wirkt dann nicht mehr ästhetisch.»