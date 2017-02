Die 34-Jährige moderiert die Swiss Music Awards 2017 :  Sternstunde für Alexandra

Nächsten Freitag werden an den 10. Swiss Music Awards im Zürcher Hallenstadion Tausende von Fans ihren Idolen zujubeln. Wenn das Who's who der Schweizer Musikszene um die begehrten Auszeichnungen aus Beton buhlt, steht eine im Mittelpunkt: Alexandra Maurer (34).

Sie ersetzt Melanie Winiger

Die Schönheit wird an der Seite von Stefan Büsser (31) durch den Abend führen und übernimmt das Mikrofon von Melanie Winiger (38), die den Grossevent in den letzten acht Jahren moderierte. «Wenn das Licht angeht, die Leute zu jubeln beginnen und die Show losgeht – auf diesen Moment freue ich mich am meisten», verrät Maurer.

Die Zürcherin ist kein unbeschriebenes Blatt. Für ihre Talente als Moderatorin ist Maurer bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Sie moderierte bereits auf Pro Sieben

Seit fast zehn Jahren steht die 34-Jährige vor der Kamera. Jüngere kennen sie von ihrem Engagement beim Schweizer Privatsender Joiz her. 2013 wechselte sie zu dessen deutschem Pendant nach Berlin, worauf sie auch in der deutschen Medienlandschaft Fuss fassen konnte. Nach dem Aus des Jugendsenders moderierte sie unter anderem die grosse Samstagabend-Show «Got to Dance» auf Pro Sieben. Seit Freitag ist ausserdem bekannt, dass Maurer neben Rapper Stress (39), Fussballstar Xherdan Shaqiri (25) und Jungschauspielerin Zoë Pastelle (17) das Gesicht der neuen Coca-Cola-Kampagne ist.

Ihr Freund wird live dabei sein

Die SMA-Show ist der erste grosse Event, den sie seit ihrer Zeit in Deutschland in der Schweiz moderiert: «Hier zu arbeiten, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Schweiz ist nun mal meine Heimat.» Wird ihr Freund Greg (39) den Abend ebenfalls verfolgen? Mit dem gebürtigen Iren ist Maurer seit beinahe einem Jahr zusammen. «Er wird live dabei sein», lacht Maurer. «Er weiss, wie wichtig mir die Rückkehr in die Schweiz ist.»