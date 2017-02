America first! Das war die wichtigste Botschaft von US-Präsident Donald Trump (70) in seiner Antrittsrede vom 20. Januar. Aber wo ein Erster ist, muss auch ein Zweiter sein. Und für diesen zweiten Platz hat sich als Erster der niederländische Komiker Arjen Lubach (37) mit einem Video beworben. Darin erklärt er, warum die Niederlande die perfekte Nummer zwei seien. Der Film wurde millionenfach angeklickt und zum Internet-Hit. Klar, dass andere europäische Comedians sofort nachlieferten. So hat der deutsche Moderator Jan Böhmermann (35) im «Neo Magazin Royale» ebenfalls ein Trump-Video vorgestellt – und Late-Night-Komiker in ganz Europa dazu aufgerufen, es ihm gleichzutun.

Switzerland Second!

Natürlich meldet sich da auch die Schweiz: Die SRF-Comedy-Sendung «Deville Late Night» hat gestern ein Video veröffentlicht, in dem der Satiriker Dominic Deville (42) dem US-Präsidenten genügend Argumente liefert, warum unser Land auf Platz zwei gehört:

«Dear Mr. President», heisst es in Trump-Manier aus dem Off. «Unser Land ist das Land in Europa, das am sexiesten ist. Schauen Sie sich diese Berge an, diese dicken, grossen Berge!» Die Schweiz sei eben nicht so flach wie Holland. Das gefalle Trump sicher viel besser.

«Wir haben die besten Frauen», wird im Video weiter geschwärmt. «Die sind alle eine Zehn.» Hinzu komme, dass wir die beste Flagge hätten: «Ein grosses Plus.» Sie habe sogar den Ku-Klux-Klan inspiriert.

«Wir haben extra eine Stadt nur für die Russen gebaut!»

«Und genau wie der Ku-Klux-Klan reiten wir gern und verbrennen Dinge»: eine Anspielung auf das Sechseläuten natürlich. Und wie Trump liebe die Schweiz die Russen: «Deshalb haben wir extra eine Stadt nur für die Russen gebaut: St. Moritz!»

In Anspielung auf die von Trumps Team gern genannten alternativen Fakten wirbt das Video mit weiteren Argumenten: Am European Song Contest erhalte das Land stets zwölf Punkte und hole sich so immer den Sieg. Die Schweiz könne einfach nichts dagegen tun. Das ist doch ganz nach Donald Trumps Geschmack. (brc)