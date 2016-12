Der Zürcher ist im Remake von «Papillon» :  Basman flattert nach Hollywood

Er gehört zu den grössten Filmen aller Zeiten. Und kommt jetzt in einem Remake erneut ins Kino! Das Häftlingsdrama «Papillon» aus dem Jahr 1973 mit Steve McQueen (†50) und Dustin Hoffman (79) wird neu verfilmt. In einer grossen Rolle: Joel Basman (26). «Ich freue mich riesig, dass ich in diesem Hollywood-Projekt mitmachen darf», sagt er. Über einen Monat lang stand der Zürcher in Malta vor der Kamera. Die Titelrolle besetzt Charlie Hunnam (36) aus der Hit-Serie «Sons of Anarchy».

«Papillon» beruht auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Henri Charrière (1906–1973). Ein zu Unrecht verurteilter Mörder muss eine lebenslange Haft auf der Teufelsinsel 13 Kilometer vor der Küste Südamerikas absitzen. Er heisst Papillon, weil er auf seiner Brust einen Schmetterling tätowiert hat. Unterstützt von einem Geldfälscher wagt er das Unmögliche: die Flucht von der Gefängnisinsel. Den Original-Film habe er noch nicht gesehen, gesteht Basman. «Aber ich habe das Buch gelesen. Es ist fantastisch!»

Joel Basman zählt zu den charismatischsten Schauspielern der Schweiz. 2015 gewann er den deutschen Filmpreis. Das dänische Drama «Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit», in dem er einen jungen Soldaten spielt, ist in der Vorauswahl für den Oscar als bester ausländischer Film. Und ab Donnerstag ist er als Lyriker Rainer Maria Rilke (1875–1926) im Porträt «Paula» im Kino zu sehen. «Über zu wenig Arbeit kann ich mich momentan nicht beschweren», sagt Basman lachend.