Der «The Voice»-Star ganz privat :  Zu Hause bei Marc Amacher

Er ist der aufgehende Stern am Schweizer Musikhimmel! Der Berner Blues-Musiker Marc Amacher (32) begeistert seit dieser Woche Zuschauer wie Jury der ProSieben-Castingshow «The Voice of Germany». Die fünf Coaches Andreas Bourani (32), Samu Haber (40), Yvonne Catterfeld (36) und das «Fantastische Vier»-Duo Smudo (48) und Michi Beck (48) lechzten nach seinem Auftritt förmlich nach dem lässigen Schweizer. «Du kannst es mit jedem von uns machen», erklärte Catterfeld. Amacher wählte die «Fanta Vier» als Mentoren - und gilt bereits jetzt als grosser Favorit der Show.

Als erstes Ehemann und Papi

Privat aber ist Marc vor allem Ehemann und Papi. Mit seiner grossen Liebe Sabrina (29) ist der gelernte Strassenbauer, der als Allrounder in einem Restaurant arbeitet, seit zehn Jahren zusammen und seit sechs Jahren verheiratet. Die Restaurationsfachfrau lernte er durch einen gemeinsamen Freund bei einer Gitarren-Stunde kennen. «Sie nahm mich damals nicht so wahr, ich sie dafür umso mehr», schmunzelt Marc. Monate später fasste er sich ein Herz und lud Sabrina auf einen Kaffe ein. Es funkte!

Ein Instrument aus dem Abfall

Heute zieht das Ehepaar in einem Zwei-Familienhaus bei Thun Tochter Oona (6) und Söhnchen Lenox (3) gross. Er sei ein einfacher Mann, betont Marc. Denn die Gitarre, mit der er im TV auftritt, kommt aus dem Abfall! «Mein Grosspapi fand sie vor zwanzig Jahren in einem dieser grauen Ochsner-Chübel vor seinem Haus», sagt der Musiker. «Er zog sie raus, brachte sie mir mit und meinte: Hier Märcu, schau mal, ob du mit der noch was anfangen kannst.»

Heute winkt ihm eine internationale Karriere. Dank «The Voice» hofft er, bald von der Musik leben zu können. «Nichts ist für mich schöner, als mit Herz und Seele zu spielen.».