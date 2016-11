«Der Bestatter» wird zum internationalen Hit :  Mike Müller auf Japanisch

Mike Müller (53) wird im Land der aufgehenden Sonne bekannt. SRF konnte die Serie «Der Bestatter» nach Japan verkaufen. «Darauf bin ich sehr stolz. Schliesslich drehen wir im internationalen Vergleich mit bescheidenen Mitteln», freut sich der Schauspieler. «Und jetzt wird die Serie immer mehr zum internationalen Erfolg.»

Tatsächlich bringt Müller seine Leichen bald weltweit unter die Erde. «Wir freuen uns, dass die Serie in Dutzende Länder verkauft wurde», sagt SRF-Fiktionschef Urs Fitze. Direkt verkaufen konnte SRF die Serie nach Kanada, in die USA, nach Deutschland, Tschechien, Frankreich – und eben nach Japan. «Dort wird Mike untertitelt», erklärt Fitze.

Oft wird der Krimi-Hit aber synchronisiert ausgestrahlt. In Kanada läuft er auf Französisch. In Deutschland bekommt Müller dank dem voluminösen Timbre von Douglas Welbat (59) noch mehr Gewicht.

Andere Länder, andere Bestattungsriten

Weil die Serie von Netflix gekauft wurde, läuft sie rund um den Globus. Gespannt darf man sein, wie die Japaner auf die schrägen Methoden von Bestatter Luc Conrad reagieren werden. Denn dort werden die Verstorbenen nach buddhistischem Ritus schnell eingeäschert.

«Ich war noch nie in Japan», gesteht Mike Müller. «Aber jetzt will ich unbedingt dorthin.» Er liebe die asiatische Küche. «Nicht nur Sushi, auch alle anderen Köstlichkeiten.» Und was macht er, wenn er in Japan tatsächlich zum Star wird? «Dann werde ich auch noch Sumo-Ringer.»