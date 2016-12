Der Bachelor hatte in Thailand Sex :  Aber nicht mit Kristina!

Seit Montagabend ist die Zürcherin Kristina (22) die Frau an seiner Seite. Doch vor ihr liess Bachelor Janosch Nietlispach (28) nichts anbrennen. Am Set der Kuppelshow von 3+ in Thailand gings nicht nur vor den Kameras heiss zu und her, sondern auch nach Drehschluss.

«Ich hatte in Thailand Sex mit einer einzigen Frau», lässt Janosch bei «Boser & Böser» (heute Abend, 19.30 Uhr, Tele Züri) die Bombe platzen. BLICK weiss: Es war nicht Gewinnerin Kristina – sondern deren beste Freundin Vesna (24)!

«Willst du die Nacht mit mir verbringen?», hatte der Rosenkavalier die verliebte Vesna in Dubai vor laufenden Kameras gefragt. Sie willigte ein. Und liess ihren Gefühlen für den Junggesellen freien Lauf. In der letzten Nacht der Rosen dann die herbe Enttäuschung: Janosch entscheidet sich trotz Sex nicht für sie, sondern für die rothaarige Kristina.

«Sie muss damit leben»

Seither steht der Sex zwischen den Freundinnen. «Kristina weiss, wer es war», sagt Vesna geknickt zu BLICK. Und fügt leise an: «Sie muss damit leben. Das hätte nicht jede akzeptiert.»

Während der Dreharbeiten hatten die Freundinnen stets betont, wie unzertrennlich sie seien. «Kein Mann wird je zwischen uns stehen», posaunten sie. Sogar nach dem grossen Finale am TV machten sie gute Miene zum bösen Spiel. «Mir geht es super, obwohl ich keine Rose bekommen habe. Acht von neun Rosen ist doch auch nicht schlecht», witzelte Verliererin Vesna scheinbar gut gelaunt. Und schwärmte gar von einer Dreierfreundschaft. «Dass wir uns zu dritt so gut verstehen, ist das Schönste, was es gibt.»

«Habe kein schlechtes Gewissen»

Still und heimlich aber litten beide Frauen, brauchten Wochen, bis sie sich wieder in die Augen sehen konnten.

Und was sagt der Bachelor? «Ich habe kein schlechtes Gewissen, damals war ich ja Single.» Er hätte wahrscheinlich mit mehreren Frauen Sex haben können. «Aus Respekt vor der Gewinnerin habe ich aber nur mit einer geschlafen.»