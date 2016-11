Dem Bachelor wars zu billig :  Busen-Céline ist raus!

Die Maske ist gefallen. Und was darunter zum Vorschein kam, hat dem Bachelor nicht gefallen. Busen-Céline (21), die seit sechs Wochen um 3+-Rosenkavalier Janosch Nietlispach (28) kämpfte, musste heute Abend das Feld räumen. Im brühend heissen Dubai hat der Zuger Kickbox-Weltmeister der von Kopf bis Fuss operierten Zürcherin den Laufpass gegeben. Grund: Céline war nicht aufrichtig zu ihm, hatte ihm ihre Internet-Aktivitäten als Vloggerin verschwiegen.

Schon am Abend zuvor hatte Janosch die Coiffeuse aus Opfikon ZH auf ihre Internet-Videos angesprochen. Deren Titel reichen von «Sex mit Fans?» über «Sperma auf den Lippen?» bis zu «Schon wieder ein Porno?». Bei Janosch – wahrlich kein verklemmter Junggeselle – kam das nicht gut an. Er hatte eine andere, schüchternere Seite von Céline kennengelernt. Mit dem versexten Internet-Sternchen konnte und wollte er nichts anfangen. «Die Frau ist nicht wegen mir da, die spielt mir etwas vor», so sein Fazit.

Kein Wunder. Die erst 21-Jährige hatte ihm unverblümt gestanden, anfangs nicht an ihm interessiert gewesen zu sein. «Als ich hierher kam, dachte ich: Promo für Youtube und Instagram», sagte sie ganz offen. Diese Ehrlichkeit war ihr Flugticket nach Hause. – Da warens nur noch sieben. (meg)