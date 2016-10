Dominique Rinderknechts Neue: Wer ist eigentlich Model Tamy Glauser?

In der Modewelt ist der Name Tamy Glauser (31) längst bekannt. Die Bernerin sticht mit ihrem rasierten Kopf unter den Models heraus und läuft erfolgreich über die Laufstege der grossen Designer – sowohl in Männer- als auch in Frauenkleidern. Jetzt ist sie die neue Affäre von Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht (27).

Bisher hielt sich Glauser aus der Schweizer Promi-Szene mehrheitlich heraus. Statt über rote Teppiche zu gehen, begeisterte sie Designer wie Vivienne Westwood (75) oder Jean-Paul Gaultier (64). Und das, obwohl sie für ein Model eigentlich zu alt war, als sie vor vier Jahren ihren Durchbruch feierte. Laut der «Annabelle» habe sie sich anfangs sogar überlegt, ihr Alter zu verheimlichen. Getan hat sie es aber nicht.

Sie macht kein Tamtam

Eigentlich ging sie nach Berlin, um zu studieren und wurde von einem Freund, der bei der Modelagentur Izaio arbeitet, in die Kartei aufgenommen. Von dort ging es nach Paris und es folgte ein Auftrag nach dem anderen. Mit dem Auftrag von Givenchy ging 2013 ein Traum in Erfüllung, erzählt sie gegenüber der «Schweizer Illustrierten»: «Mein Mami hat in den Achtzigern bereits für das Modehaus Modell gestanden!» Anders als sie, sollte Tamy aber für die Herrenshow über den Laufsteg gehen. «Das fand ich von Anfang an sehr cool. Ich bin offen für alles.» Bis heute ist sie das androgyne Model der Stunde – und fühlt sich wohl: «Für die anderen Models bin ich ja keine echte Konkurrenz. Für die Jungs nicht, und für die langhaarigen Mädchen sowieso nicht.»

Ihre eigenen Haare rasierte ihr eine Freundin bereits vor neun Jahren ab. Damals waren sie hüftlang! «Das wollte ich schon mal tun, hatte aber nie den Mut», sagt sie. Heute ist ihre Frisur ihr Markenzeichen. Ein grosses Tamtam macht sie darum nicht. Genau wie um ihre Karriere oder ihr Privatleben. (kyn)