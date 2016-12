Die sechs Schweizer ESC-Finalisten stehen fest. Freschta aus Turgi AG singt «Gold», Ginta Biku aus Lugano TI «Cet air la», Michèle aus Lampenberg BL präsentiert «Two Faces», Nadya aus Grabs SG «The Fire In The Sky», Shana Pearson aus Lausanne VD kommt mit «Exodus» und die dreiköpfigen Timebelle aus Bremgarten bei Bern überzeugten mit «Apollo». Alle Acts zeigen ihre Beiträge in der «ESC 2017 – Entscheidungsshow» am Sonntag, 5. Februar 2017 live.

Auffallend: Die Mehrheit der Schweizer Palette besticht nicht nur durch schöne Klänge, sondern vor allem durch gutes Aussehen. Wie kommts? Erstmals wurden die Teilnehmer ausschliesslich von einer 19-köpfigen Jury ausgewählt. Die hat offenbar ein Auge für Talente!

Anders in der Liveshow - da entscheidet allein das Fernsehpublikum via Televoting, wer die Schweiz 2017 am «Eurovision Song Contest» in der Ukraine vertreten soll. (meg)