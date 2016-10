Umfrage: Schlimmer für einen Mann oder eine Frau verlassen zu werden?

Für einen Mann verlassen werden

Den Konkurrenzkampf haben die Männer im Blut. Im Sandkasten streiten sie um die grösste Schaufel, dann schlagen sie sich auf dem Pausenplatz die Nasen blutig. Später buhlen sie mit allen Mitteln um die Gunst des hübschesten Mädchens der Klasse. Im Berufsleben machen sie sich die besten Posten streitig. Der Antrieb ist immer der gleiche: Besser zu sein als der Konkurrent.

Die Höchststrafe für einen Mann? Wenn ihm ein anderer Typ die Freundin ausspannt. Das haut den stärksten Kerl um. Die Frage «Was hat der, was ich nicht hab?» will einfach nicht aus dem Kopf. Und wenn die Partnerin mit ­einer Frau durchbrennt? Auch das tut weh. Die Schmach sitzt tief. Doch so sehr es schmerzt, da kann man drüber stehen. Denn: Gewisse Dinge kann der Mann einer Frau einfach nicht bieten.

Irgendwie tröstlich.