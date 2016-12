Damian von Lichten bleibt mit schweren seelischen Problemen allein :  Da hilft kein Psychiater!

In den 1990ern rief der Mann, der sich den strahlenden Namen Damian von Lichten zugelegt hatte, die «Swiss Fashion Show» ins Leben. Damit gab er hiesigen Jungdesignern, aber auch etablierten Modegrössen wie Christa de Carouge (80) eine Bühne. Und sich selbst: Bei sieben Ausgaben der Show in angesagten Locations zeigte er Jahr für Jahr auch eigene, stets ausgefallene Kreationen.

«Es war eine unglaubliche Zeit. Alles war möglich, erwünscht, gewollt und wurde gefeiert. Ich kannte kein Limit, ging immer weiter und höher», erzählt er rückblickend. Auch privat liebte der Designer das exzessive Leben. Bis vor acht Jahren plötzlich alles vorbei war.

«Ich liebte extremen Sex. Einmal nahm ich mit meinem damaligen Freund Ritalin und Kokain in Kombination mit Viagra. Da begann für mich der Höllenritt», gesteht von Lichten. Die unmittelbare Folge war ein Tinnitus in seiner schlimmsten Form: «Dieses dauernde Pfeifen und Rauschen in meinem Ohr trieb mich in den Wahnsinn. Ich bekam Depressionen und Panikattacken.» Medikamente und seine Hündin Lola hielten ihn nach eigener Darstellung bis anhin vom Selbstmord ab.

Letzten Monat aber erlebte er wieder einen Moment, in dem er Angst vor sich selber bekam: «Ich brauchte dringend Hilfe, hatte schwerste Depressionen.» Am 9. November checkte er in der Seeklinik Brunnen SZ ein: «Ich fühlte mich aufgehoben», berichtet der Designer. Am dritten Tag gerät er erneut in Panik: «Ich fuhr nach Hause ins Zürcher Oberland. Doch mir wurde schnell klar, dass dies ein Riesenfehler war.» Nach einer Nacht in Angst will er wieder in die Klinik zurück. «Ich rief an, wurde aber vertröstet – über Tage hinaus. Man melde sich, ich bräuchte eine weitere Kostengutsprache. Dabei war die Einweisung ja für unbefristet ausgestellt, mein Bett noch reserviert, ich verstehs nicht.»

Von Lichten berät sich mit seinem Anwalt. Dann schreibt er der auf ganzheitliche Behandlung von psychischen Störungen spezialisierten Seeklinik, er bestehe auf einer stationären Behandlung.

Die Antwort kommt am 12. November; das Schreiben liegt SonntagsBlick vor: «Wir sehen keine Grundlage mehr für eine fruchtbringende Behandlung in unserer Klinik. Wir bitten Sie, sich eine andere Klinik zu suchen.» Ist Damian von Lichten nicht mehr zu helfen? Die Klinik beruft sich auf die ärztliche Schweigepflicht, erteilt weder ihm noch SonntagsBlick Auskunft.

«Wo soll man sich selbst sein können, wenn nicht in einer Spezialklinik? Ich bin alleine, brauche dringend Hilfe und kriege einfach keine», klagt der St. Galler. Nun versucht er, in ambulanter Behandlung wieder festen Boden unter den Füssen zu bekommen.