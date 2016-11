«Corax ist von einem Gestörten getötet worden» :  Raben-Drama bei Vincent Raven

Vincent Raven (50) bangt um seinen geliebten Raben Corax. «Es ist jetzt schon bald eine Woche her», schreibt der TV-Mentalist auf Facebook. «Habe die ganzen Tage nie etwas von ihr vernommen!» Seine geliebte Rabendame wurde in Gmünd an der tschechischen Grenze gestohlen. Der 20 Jahre alte Kolkrabe wurde vergangenen Mittwoch am helllichten Tag aus der Voliere des Magiers entwendet.

«Mir geht es gar nicht gut»

Raven, der mittlerweile in Tschechien gemeldet ist, trauert um sein geliebtes Tier. «Ich glaube, sie wurde nicht nur gestohlen. Sie ist von einem Gestörten getötet worden», sagt er niedergeschlagen zu BLICK. «Sonst hätte sie sich längst gemeldet oder wäre zu mir zurückgekommen.»

Der Vogel kenne die Gegend sehr gut und fliege oft frei herum. «Um acht Uhr morgens bekam sie immer Futter», sagt er. «Aber bis jetzt fehlt von Corax jede Spur.» Der Berner Magier, der durch die TV-Show «The next Uri Geller» international bekannt wurde, leidet. «Mir geht es gar nicht gut», sagt er mit zittriger Stimme. «Corax ist für mich unersetzbar.»

«Wenn Corax zurückkommt, ist das ein Wunder»

Er sei an jenem Vormittag beim Zahnarzt gewesen und habe sich danach etwas hingelegt. «Dann fiel mir auf, dass ich von Corax, die sehr laut sein kann, gar nichts höre», erzählt er. Als er die Voliere kontrollierte, war die Tür offen, der Verschluss lag auf der Treppe daneben. «Das kann Corax nicht selbst gemacht haben», ist sich Raven sicher. Er informierte die Polizei. Doch auch die konnte seinen geliebten Raben bisher nicht zurückbringen. Der Kolkrabe sei an den Falknerschuhen und einem Ring am linken Bein erkennbar. Raven hat jedoch die Hoffnung schon fast aufgegeben. «Wenn Corax zurückkommt, ist das ein Wunder.»