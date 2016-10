Co-Direktoren Nadja Schildknecht und Karl Spoerri über ihre Highlights am Zurich Film Festival :  «Hugh liebt Mousse au Chocolat»

Heute fällt beim Zurich Film Festival (ZFF) die letzte Klappe: 172 Filme, 43 Erstlingswerke und 17 Weltpremieren machten die Stadt für elf Tage zur cineastischen Hochburg – Glamour brachten Hollywood-Stars, Frauenverstehern, Antihelden und Leinwandschönheiten. Niemand kam ihnen dabei so nahe wie die ZFF-Co-Direktoren Nadja Schildknecht (43) und Karl Spoerri (43).

Harvey Weinstein braucht Nagelknipser und Zeitungen

Wenn Starproduzent Harvey Weinstein (64, «Django Unchained») einen Nagelknipser und die wichtigsten US-Tageszeitungen in seinem Auto verlangt, sorgen sie eben dafür. «Dieses Jahr sind die Wünsche unserer Stars verhältnismässig normal», sagt Nadja Schildknecht. In den letzten Jahren mussten sie verdunkelte Hotelzimmerfenster oder einen beleuchteten Tennisplatz um drei Uhr morgens ermöglichen.

Woody Harrelson feierte in der Olé-Olé-Bar

Die letzten Tage gingen ihre Stargäste bei schönstem Wetter auf Tuchfühlung mit Selfie-Jägern, shoppten Luxemburgerli am Paradeplatz, flanierten am See oder feierten – wie Woody Harrelson (55, «Larry Flint») – in der Olé-Olé-Bar im Zürcher Kreis Cheib. Wer von ihnen was wollte, sagte oder erlebte, erzählen Schildknecht und Spoerri zu den Bildern in der Galerie.