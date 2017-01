Christa stand schon frisiert und geschminkt vor dem Spiegel :  Die Rigozzi-Zwillinge kamen per Notfall-Kaiserschnitt

Es sollte eine gemütliche Silvesterparty mit ihren Freunden werden. Doch dann kam für das Ehepaar Rigozzi-Marchese alles ganz anders.

Denn die Zwillinge wollten unbedingt noch vor dem Jahreswechsel das Licht der Welt erblicken. Ex-Miss Christa Rigozzi (33) berichtet in einer Medienmitteilung: «Ich stand in einem Cocktailkleid vor dem Spiegel, bereits geschminkt und frisiert, um mit meinem Mann und unseren Freunden an ein Abendessen mit anschliessender Silvesterparty in Bellinzona zu gehen. Plötzlich als ich aufstand bemerkte ich, dass die Fruchtblase geplatzt war und ich Fruchtwasser verlor.»

Sofort brach das Ehepaar zum Spital auf in welchem ihr Arzt für die Geburten zuständig war. Dieser musste zwei Stunden später notfallmässig einen Kaiserschnitt vornehmen.

Um 22 Uhr lagen die zwei gesunden Mädchen mit den Namen Zoe und Alissa in den Armen ihrer stolzen Mutter. Christa Rigozzi und ihr Mann Giovanni (38) bedanken sich beim Arzt und dem Klinikpersonal für den spontanen, professionellen und liebevollen Einsatz in der Silvesternacht.

Schöner als mit dieser Überraschung hätte das neue Jahr für die kleine Familie nicht beginnen können.