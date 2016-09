Christa Rigozzi & DJ Bobo kämpfen für Schweiz bei Spiel für dein Land

Christa Rigozzi (33), Beni Thurnheer (67) und DJ Bobo (48): Sie vertreten am 1. Oktober die Schweiz bei «Spiel für dein Land – Das grösste Quiz Europas». Der Dreiländerwettkampf findet bereits zum vierten Mal statt und diesmal müssen sich die Prominenten in Dreier-Teams den Herausforderungen stellen. DJ Bobo übernimmt dabei die Rolle des Teamkapitäns.

Für Österreich spielen dieses Mal Mirjam Weichselbraun (34) als Teamkapitänin und für Deutschland geht Jürgen von der Lippe (48) an den Start. Moderiert wird die Sendung erneut von Jörg Pilawa (51).

Mehrere Neuerungen

Neben den grösseren Teams gibt es weitere Neuerungen an der Sendung. Die Show ist nun in zwei Halbzeiten geteilt, die jeweils mit einer Entscheidungsrunde enden. In jeder Halbzeit steht dem Teamkapitän ein anderer prominenter Mitspieler zur Seite. Ob der jeweilige Teamkapitän das grosse Finale allein oder mit Unterstützung bestreiten darf, entscheidet sich am Ende der beiden Halbzeiten, denn das Siegerland jeder Entscheidungsrunde nimmt eine Mitspielerin oder einen Mitspieler mit ins Showfinale.

Können Rigozzi, Thurnheer und Bobo den Sieg von Francine Jordi (39) und Antoine Mono Jr. (41) im Januar wiederholen? Damals war sich Jordi von Anfang an sicher: «Heute wird ein Schweizer Tag.» Sie sollte Recht behalten. Die Sängerin und der Schauspieler konnten die bisherige deutsche Siegesserie souverän unterbrechen. Wir sagen auf jeden Fall: Hopp Schwiiz! (klm)