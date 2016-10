Busen-Céline vom «Bachelor» :  Job weg!

Seit drei Wochen kämpft die Zürcherin Céline Schiess (21) mit allen Mitteln der Kunst um das Herz von 3+-Bachelor Janosch Nietlispach (28). Künstlich ist an ihr vieles: Sie liess sich den Busen auf Körbchengrösse E operieren, die Nase korrigieren, Wangen und Lippen aufspritzen.

Gleich beim Kennenlernen stellte die gelernte Coiffeuse die Weichen auf Sex und präsentierte dem Zuger Junggesellen ihre Brüste als «Dolce» und «Vita». Dann liess sie sich in einem Erotik-Einspieler der Kuppelshow gar oben ohne filmen.

Arbeitgeber ist kein Fan von «Dolce» und «Vita»

Das kam bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, der Hair Factory in Uster ZH, gar nicht gut an. «Frau Schiess arbeitet seit einer Woche nicht mehr bei uns», heisst es dort auf Anfrage von SonntagsBlick. Und: «Sie ist heute nicht mehr in der Branche tätig.»

Céline Schiess selber bestätigt, nicht mehr als Coiffeuse zu arbeiten. Mit dem «Bachelor»-Auftritt will sie den Job-Verlust aber nicht in Verbindung bringen. «Ich bin in gegenseitigem Einvernehmen gegangen», sagt sie knapp.

«Ich habe keinen Job und brauche auch keinen.»

Sie wolle sich jetzt voll und ganz ihrem Youtube-Tagebuch «Céline Centino» widmen, auf dem sie ihren über 5000 Fans regelmässig intime Details über ihre Brüste und ihr Sexleben erzählt. Céline sagt: «Ich habe keinen Job und brauche auch keinen.»