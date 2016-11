Busen-Céline entschuldigt ihren Tubel-Spruch :  «Ich weiss, dass es nicht korrekt war, dieses Wort zu sagen»

«Bachelor»-Céline (21) wollte betonen, dass in ihr mehr steckt als Porno und Sex-Talks – und dass sie in Wirklichkeit ganz anders sei, als in ihren Youtube-Videos. Doch der Schuss ging, aufgrund ihrer unbedachten Wortwahl, nach hinten los: «Ich bin nicht so behindert und naiv», sagte sie am Montagabend in der 3+-Kuppelshow gegenüber Bachelor Janosch Nietlispach (28).

Das Resultat ihrer unüberlegten Äusserung: Ein Shitstorm und viel Kritik! Nach der Ausstrahlung liefen die Behinderten-Organisationen Sturm, fanden etwa, dass Céline wohl mit einem «gerüttelten Mass an Unsensibilität und Ahnungslosigkeit» lebe.

«Habe absolut nichts gegen Menschen mit Behinderung»

Jetzt äusserte sich Céline in einem Kommentar auf der Facebook-Seite des Blick am Abend zu ihrem Fehltritt. Und entschuldigt sich dafür! «Ich habe absolut nichts gegen Menschen mit Behinderung», schreibt sie. «Im Gegenteil! Ich setze mich für solche Leute ein.» Ihre Wortwahl findet sie im Nachhinein selbst daneben. «Ich weiss, dass es nicht korrekt war, dieses Wort zu sagen und es tut mir auch leid.»

Ob sie daraus gelernt hat und das Wort «behindert» künftig nicht mehr so gedankenlos nutzen wird? (kad/meg)