Berner Pop-Star quakt im Kinder-Kinohit «Sing» :  Luca der Frosch

Multitalent Luca ­Hänni (22) ist zum ersten Mal im Kino zu sehen, oder besser gesagt: zu hören! Im US-Animationsfilm «Sing» verleiht der Teenie-Schwarm einem der drei singenden Frösche seine Stimme.

Der Film handelt von den unterschiedlichsten Tieren, die alle in einer Castingshow mitmachen – um berühmt zu werden! Die Frosch-Rolle ist Luca also auf den Leib geschrieben. 2012 hat der Berner Maurerlehrling in der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen. «Ich habe mich in der Story voll erkannt», sagt Hänni.

Die Verwandlung zum quakenden Frosch sei keine grosse Sache gewesen. Universal Pictures habe ihn angefragt, und er habe sofort zugesagt.

«Ich wollte schon immer zum Film», gesteht Hänni. Es war ihm auch wichtig, dem kleinen Frosch seine eigene schweizerische Note zu geben: «Ich habe extra einige Sätze auf Schwiizerdütsch in meinen hochdeutschen Text gemischt, zum Beispiel: ‹Höred uf schtriite!›»

Privat steht der Sänger nicht auf Frösche, ausser er mäht bei seiner Grossmutter Verena (89) daheim den Rasen. «Da bin ich immer ganz vorsichtig, dass ich keinen der kleinen Frösche erwische, die aus dem Teich springen.»

Einen Frosch geküsst hat Hänni bis jetzt noch nicht. Dafür müsse man ihn nicht lange küssen, bis er zum Prinzen werde, sagt er lachend: «Vor allem, wenn mich meine Freundin Tamara küsst. Das geht so (spitzt seine Lippen): Kuss, zack – da bin ich, dein Prinz!»