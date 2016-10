Benel Kallen aus SRF-«Männerküche»: TV-Gourmet veröffentlicht Kochbuch

Sein Sieg bei der «Männerküche» hat ihn beflügelt: «Es ist «ganz verreckt», wie oft ich seither auf der Strasse angesprochen werde», freut sich Benel Kallen (45), der sich in der 4.Staffel der SRF-Hitsendung in die Herzen der Zuschauer gekocht hat. «Viele Leute sagen mir, ich solle doch Kochkurse geben – oder ein Buch machen.»

Rezepte werden mit Anekdoten ergänzt

Gesagt, getan: «Benel Kallen bittet zu Tisch» ist ab sofort im Handel erhältlich. Die 68 Rezepte im Erstlingswerk des SRF-«Kochkönigs» sind in elf Themen gegliedert, etwa «Unterwegs» oder «Männerrunde». «Bei «Zweisamkeit» findet sich auch eine Liebeserklärung an meine Frau», so der Berner, der die Rezepte jeweils mit Anekdoten aus seinem Leben ergänzt hat.

Ganze Wochenenden durchgekocht

Corinne (53) war es auch, die ihn beim Zusammenstellen der Gerichte tatkräftig unterstützt hat – und als Testerin herhalten durfte. «Wir haben ganze Wochenenden durchgekocht und -gegessen, drei Kilo habe ich noch immer zu viel.» Die letzten Wochen seien hart gewesen, denn der gelernte Grafiker hat – neben dem Vollzeitjob bei der Schweizerischen Post – das ganze Buch selber gestaltet und fotografiert. «Ich habe mir etwas zu viel zugemutet, jetzt bin ich aber umso glücklicher mit dem Resultat!» Und die Ideen sprudeln bereits wieder beim Hobbykoch, der mit seiner «Hang Loose Cooking Crew», einem Männerbund, einmal im Monat kocht: «Das zweite Buch mache ich dann ganz sicher zusammen mit meinen Jungs!»