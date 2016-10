Nadine Strittmatter läuft wieder für Karl Lagerfeld

Was für eine verrückte Show! Modezar Karl Lagerfeld (83) verwandelte das Grand Palais in Paris gestern in einen riesigen Computerraum. Überall blinkte und piepste es! Zum futuristischen Elektro-Remix der 2012 verstorbenen Disco-Lady Donna Summer (†63) präsentierte Lagerfeld die Chanel-Kollektion für den Sommer 2017.

Strittmatter gibt Comeback

Unter den Topmodels in verrückten Klamotten – manche wirken wie direkt aus «Star Wars» – ist auch Nadine Strittmatter (32). Die 1,80 Meter grosse Aargauerin arbeitet zwar schon seit zwei Jahren für Chanel. Im Frühjahr kündigte sie jedoch an, künftig etwas kürzer treten zu wollen. Umso überraschender war nun ihr grosses Comeback für König Karl – und das vor versammelter Prominenz wie Tennis-Star Roger Federer (35), Vogue-Chefin Anne Wintour (66) oder Schmusesänger Usher (37).

Diese kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, als die Chanel-Models perlenbesetzte Badge-Ketten, blinkende Handtaschen, Deuxpièces mit Klettverschlüssen oder Abendkleider mit Bildschirmschoner-Prints vorführten. Fast wie von einem anderen Stern.