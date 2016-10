Traumfrau Beatrice Egli ist single: Und sucht den Traummann!

Schön, jung, erfolgreich: Bei Beatrice Egli (28) läuft es zur Zeit rund. Der Schlager-Star ist momentan auf einer grossen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und begeistert ihre Fans mit einer fulminanten Show. Nun verriet sie aber, dass ihr noch etwas zum vollkommenen Glück fehlt: Eine Beziehung - Auch weil die Liebe für die schöne Metzgertochter zunächst mit einer positiven Nebenerscheinung kommt.

«Ganz klar, ich nehme ab»

«Ganz klar, ich nehme ab. Bis zu dem Punkt, an dem man gemeinsam anfängt zu kochen und zu essen», scherzt sie in der «Bunte». Auch die späteren Kilos nimmt Egli gerne in Kauf: «Ich glaube es ist das Schönste auf der Welt zu lieben und geliebt zu werden.» Schade nur, dass es bei Egli zwar manchmal funkt, der Brand aber ausbleibt: «Für kleinere Momente bin ich immer wieder verliebt und es kribbelt. Doch beim näheren kennenlernen sind die Schmetterlinge dann schnell verflogen.»

Traummänner sind für die aufgeweckte Sängerin Männer wie Andreas Bourani (32) oder Matthias Schweighöfer (35), doch die wachsen leider nicht auf Bäumen. Momentan beschäftigt sich Egli also mit ihrer Musik und dem Touralltag und muss sich damit begnügen, von der Liebe zu singen, anstatt sie zu erleben. (klm)