Bauernkalender 2017: Das sind die sexy Bäuerinnen der Schweiz

Es ist der wahrscheinlich der erfolgreichste Kultkalender der Schweiz: Der Bauernkalender 2017 ist da. In der Girls-Edition standen wieder Bäuerinnen und Bauerntöchter vor der Kamera und zeigen, wie attraktiv Landwirtschaft sein kann. Dieses Jahr steht der heisse Wandschmuck unter dem Motto «Mystik und Märchen». Manche Motive erinnern an Schneewittchen, andere an Rotkäppchen. Auffällig ist, dass von den dreizehn Frauen dieses Mal nur eine wirklich als Landwirtin arbeitet. Die heissen Damen stammen also vor allem aus Bauernfamilien ab.

Die Fotos schossen Sylwia Makris und Christian Weiss, die normalerweise im Bereich Fashion- und Aktfotografie agieren. Sie sahen die Shootings als «schöne Herausforderung», da sie sexy Bilder wollten, ohne die Models zu sehr auszuziehen. Für Christian Weiss ist dabei nicht der Körper das Wichtigste, sondern für ihn zählte vor allem «der Ausdruck».

«Hier wird man nicht aufs Aussehen reduziert»

Für Jury-Mitglied Renzo Blumenthal (39) macht genau das den Reiz des Kalenders aus: «Hier wird man nicht aufs Aussehen reduziert, sondern muss mit dem Gesamtpaket punkten.» Ex-Bachelor Rafael Beutl (30), der ebenfalls in der Jury sass, ist «stolz auf alle, die es in den Kalender geschafft haben.» (klm)