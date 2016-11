Bachmann lieber nackt als im Pelz :  Sara machts füdliblutt

Sie beweist ein Herz für Tiere: TV-Frau Sara Bachmann (37) räkelt sich als neues Gesicht der Tierschutz-Organisation Peta füdliblutt vor der Kamera. Damit befindet sich dieEx-«Sara machts»-Moderatorin in allerbester Promi-Gesellschaft. Stars wie Pamela Anderson (49), Brigitte Nielsen (53) und Sängerin Pink (37) setzten sich bereits gegen die Verwendung von Pelzprodukten in der Modeindustrie ein.

Bachmann findet die Zustände auf internationalen Pelzfarmen untragbar. Die Message ihres Plakats: «Lieber nackt als im Pelz!» Die schöne TV-Blondine sagt: «Der Winter beginnt, und leider gehören Pelzbommeln an Mützen, Pelzbesatz an Kapuzen und Pelzverbrämungen an Jacken noch nicht völlig der Vergangenheit an.»

Prekär findet sie vorallem, dass selbst als Kunstpelz deklarierte Stücke teilweise aus echtem Pelz bestehen.«Dafür müssen die Tiere in ihrem kurzen Leben in winzigen Käfigen leiden, damit ihnen dann die Haut abgezogen wird, oft sogar bei lebendigem Leib.»