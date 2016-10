Stromschlag: Bachelorette Zaklina bangt um ihren Michael

Bange Stunden für Ex-Bachelorette Zaklina Djuricic (30). Ihr Freund, Staffelgewinner Michael (28), erlitt am Dienstagabend einen starken Stromschlag und musste deshalb die Nacht auf der Notfallstation verbringen. «Ich stand im Gang und Michi wollte in der Stube eine Glühbirne anbringen. Plötzlich hörte ich einen lauten Knall und in der ganzen Wohnung gingen die Lichter aus», erzählt Zaklina aufgewühlt. Das Paar wohnt erst seit wenigen Wochen in seiner ersten gemeinsamen Wohnung in Sirnach TG und ist noch nicht fertig eingezogen. «Als ich in die Stube kam, sah ich ihn verkrampft dastehen. Dann knallte er frontal auf den Boden. Ich dachte: Jetzt ist er tot.» Offenbar hatte der Aussendienstmitarbeiter die Lampe nicht vom Stromnetz genommen, bevor er daran rumwerkelte.

Er konnte nicht mal ein Glas Wasser halten

In ihrem Schock weiss Zaklina nicht, was tun. «Er reagierte nicht auf meine Fragen, also rief ich sofort den Notarzt.» Wenig später kommt der Hobby-Heimwerker wieder zu sich. «Er verlangte nach einem Glas Wasser, konnte es aber nicht mal halten», sagt die Zürcherin, die seit neun Monaten mit Michael zusammen ist. Trotzdem weigert sich Michi partout, ins Spital gebracht zu werden. «Er sagte noch, er müsse morgen arbeiten.» Zaklina holt Michis Eltern zur Hilfe, zusammen rasen sie ins Spital nach Wil SG. Das hat Michi womöglich das Leben gerettet.

Die Notfall-Ärzte staunen. «Sie hatten noch nie solch einen starken Stromschlag gesehen.» Besonders gefährlich: Michi hat Herzrhythmusstörungen, muss darum über Nacht im Spital bleiben. Sein Schatz wacht bis elf Uhr nachts an seinem Bett. «Ich hatte solche Angst um ihn», sagt Zaklina mitgenommen. «Ich habe am ganzen Körper gezittert.»

Nicht das erste Mal

Schon einmal musste die Bachelorette ihrem Schatz auf die Beine helfen. Erst im Sommer brach sich Michi bei einem Fussball-Foul das Schien- und das Wadenbein riss drei Sehnen. Damals sagte er: «Ohne Zaklina kann ich nicht mal Milch kaufen.»

Mittwochabend wurde Michi aus dem Spital entlassen. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, er muss sich aber schonen», sagt Zaklina. Tortzdem ist Michael heute schon wieder bei der Arbeit. Er lächelt tapfer und sagt: «So schnell nimmts mich nicht!» Wir wünschen gute Besserung.