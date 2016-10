Dutzende Fake-Profile von «Bachelorette»-Gewinner Christian im Umlauf

«Tinder», «Lovoo» und sogar «MySugardaddy»: Christian Rauch (33) ist auf all diesen Dating-Seiten vertreten, obwohl er eigentlich auf keiner ein Profil hat. Stattdessen nutzen zahlreiche Betrüger ein Bild des Bachelorette-Gewinners.

Immer wieder neue Fakes

«Ich muss mich in meinem Freundeskreis immer wieder rechtfertigen, weshalb ich mich mit einem falschen Namen auf so vielen Dating-Portalen rumtreibe», sagt Rauch zu BLICK. Auf Facebook enthüllte der Verkäufer jüngst wie viele Betrüger sein Konterfei nutzen. Unter kreativen Namen wie Pierre Lafonterne oder Arthur Plouffe existieren zahlreiche Fake-Profile: «Insgesamt habe ich sicher schon Seiten im Zweistelligen Bereich gesehen.»

Auch auf «MySugardaddy»

Besonders bizarr ist, dass Rauchs Gesicht auch auf der Seite «MySugardaddy» genutzt wird. Die Dating-Seite spezialisiert sich auf die Vermittlung von jungen, attraktiven Frauen an ältere, schwerrreiche Männer - also das pure Gegenteil von Rauch. Für den Verkäufer ist die Existenz von solchen Seiten dementsprechend «vollkommen neu». Eine Freundin habe sein Gesicht auf der Seite entdeckt und ihn darüber in Kenntnis gesetzt.

Der Bachelorette-Gewinner kann sich seine Beliebtheit unter den Betrügern nicht wirklich erklären, aber: «Ein gutaussehender, sympathischer Typ könnte natürlich sein eigenes Bild nehmen, anstatt sich als mich auszugeben.» Irgendwie ist das ständige Auftauchen von neuen Fakes also auch ein Kompliment. (klm/meg)