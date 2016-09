Aurora hat Eros' Talent geerbt :  Ganz de Bappe!

Sie hat den Foifer und das Weggli: Aurora Ramazzotti (19) hat von ihren berühmten Eltern Michelle Hunziker (39) und Eros Ramazzotti (52) quasi das Showtalent in die Wiege gelegt gekriegt. Vor einem Jahr legte sie im zarten Alter von 18 bei der italienischen Version von «X-Factor» ihr Moderationsdebut hin und erntete viel Lob dafür. Ganz die Mamme, eben.

Jetzt überrascht Aurora ihre Fans mit einem weiteren Talent. Denn offenbar hat sie nicht nur von Mami den souveränen Bühnenauftritt gelernt, sondern auch bei Papi ganz genau hingeschaut. In einem selbst gedrehten Video singt Aurora an der Seite von Schmusesänger Eros seinen ihr gewidmeten Song «l'Aurora» (dt. das Morgenrot) und « - und überrascht mit ungeahntem Gesangstalent. Während Eros am Steuer sitzt, trällert Aurora den Schmusesong aus voller Kehle in die Kamera. Ihre Fans klatschen auf Instagram begeistert Beifall. Und der Papi lächelt stolz. (meg)