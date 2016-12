Auch ohne Schnee findet Verleger Jürg Marquard (71) St. Moritz top :  «Jede Viertelstunde landet hier ein Jet»

Aus dem Turm des ­legendären Hotels Badrutt’s Palace geniessen Jürg Marquard (71) und seine Raquel (54) nicht nur die Sicht auf Berge und See. «Momentan sehen wir hier jede Viertelstunde einen Jet einfliegen. St. Moritz ist noch immer top», so der Verleger. Immer wieder liest man vom Untergang des mondänen Nobelorts, zuletzt schrieb die deutsche Zeitung FAZ, dass es mit St.Moritz GR nur noch bergab gehe. Das sieht Marquard anders: «Sicher gibt es hier in ­Sachen Gastfreundschaft und Preispolitik etwas Korrekturbedarf. Trotzdem wird St.Moritz seinen Glanz nie verlieren», sagt er. «Exklusive Orte wie St-Tropez, St.Barth oder St.Moritz werden immer ihre Klientel haben.»

Silvesterparty im Palace Hotel ausgebucht

Seit über 20 Jahren logiert Marquard hoch über dem See an bester Lage. Seine Silvesterparty ist berühmt, auch dieses Jahr feierten hier wieder 200 illustre Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kunst. «Ich freue mich, dass alle meine Freunde und Bekannten wieder hier sind. Und auch das Palace Hotel ist mit 1200 Gästen an der Silvesterparty ausgebucht.»

Dass der Schnee um diese Jahreszeit noch fehlt, stört ihn nicht: «Ohne Schnee gibt es auch keinen Skifahrstress. Ich bin noch immer gerne auf der Piste, aber nicht auf Kunstschnee. Da warte ich lieber auf den echten Schnee.» Ausserdem habe er bis zum Jahresende immer noch letzte Geschäfte zu erledigen. Die Zeit für Musse komme nachher. Bis im März pendelt er zwischen St.Moritz und Herrliberg ZH – bevor er wieder in sein Domizil in der Karibik reist.