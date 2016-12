Anja Zeidlers Liebes-Geständnis in Deutschland :  «Ich bin mit Mimiks zusammen»

Auf der deutschen «Bild»-Seite plaudert Anja Zeidler (23) in einem Interview munter über ihr Knack-Füdli – und bestätigt nebenbei auch noch, dass sie und der Luzerner Rapper Mimiks (24) ein Paar sind. «Ich bin mit dem Schweizer Rapper Mimiks seit einem halben Jahr zusammen», so die Luzernerin. Munter spricht Zeidler über die für sie relevanten Themen – ihr Füdli, «Playboy», Sport und Brüste.

Gerüchte über eine Beziehung zu Mimiks kursieren schon seit Monaten. Erst Ende Oktober postete sie zu einem Songausschnitt von Mimiks: «Proud of my man Mimiks» (dt. «Stolz auf meinen Mann Mimiks»). Dieser rappte: «Wenn ich dich gseh, dreih i düre so wie van Gogh.»

Im November folgten dann die gemeinsamen Liebesferien in den Vereinigten Staaten. Auch wenn sie sich noch davor scheuen Pärchenbilder zu posten, auf Schnappschüssen in den Sozialen Netzwerken sieht man, dass die beiden im selben Flugzeug unterwegs waren. Gleichzeitig besuchten sie Sehenswürdigkeiten in New York wie das 9/11 Memorial und den Times Square.